Kıyamet Kilisesi'nde Güvenlik Engeli

29.03.2026 19:16
İsrail, Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini güvenlik gerekçesiyle engelledi.

İsrail Başbakanlığı, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine "güvenlik gerekçesiyle" izin verilmediğini ileri sürdü.

Başbakanlık Ofisinden, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için gelen kilise liderlerinin Kıyamet Kilisesi'ne girişine polisin izin vermemesine ilişkin açıklama yapıldı.

İran'a başlatılan saldırılar sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nin yakınlarına şarapneller düştüğü iddia eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Kudüs polisinin Latin Patriği Kardinal Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'nde ayin yapmasını engellemesi, tamamen kendisinin ve beraberindekilerin güvenliğine yönelik duyulan özel endişeden kaynaklanmıştır. Bu kararda herhangi bir kötü niyet bulunmamaktadır."

Açıklamada, kilise liderlerinin ilerleyen günlerde Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda ibadet edebilmesini sağlamak için yeni bir plan üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi." ifadelerine yer verilmişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.

Kaynak: AA

5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış Burnundan ameliyatla çıkardılar 5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış! Burnundan ameliyatla çıkardılar
Can pazarı Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
İBB’nin talebi değerlendirildi Mahkemeden Galata Kulesi kararı İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
