Kıyı Erozyonu Villayı Yıkmaya Devam Ediyor

SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahilinde kıyı erozyonu nedeniyle 2020 yılında tahliye edilen 9 villadan biri yan yattı.

Karasu'ya bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde, 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edildi. 6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi. Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

