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Kıyıda Hareketi Ayvalık Kıyılarına sahip çıktı

BALIKESİR - Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA), Türkiye'de eş zamanlı olarak 16 bölgede "Kıyılar tüm canlı ve cansız varlıklarındır" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akyaka Sahili, Altınoluk, Bodrum, Burgazada, Burhaniye, Çanakkale, Dalyan, Datça, Fethiye, Foça, Güzelbahçe, Heybeliada, İznik ve Van'da eş zamanlı gerçekleşen basın açıklamasının Ayvalık'taki etabı ise ilçenin dünyaca ünlü Sarımsaklı kumsalında gerçekleşti. Ortak yaşam alanlarının ticarileştirilmesine karşı yapılan açılamada, kıyı ekosistemlerini ve insanların kıyılara serbestçe erişimine ilişkin çağrıda bulunuldu. Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, kıyıların ranttan ve talandan kurtarılması gerektiği vurgulanarak, "Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bizler; Sarımsaklı Plajlarında endemik tür bitkilerin yok edilmesinin yanı sıra plajlardaki şezlong istilalarına karşı Ayvalık'taki yerel yönetimleri göreve davet etmiştik. Çünkü Anayasamızın 43. Maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'muza göre; 'Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olmalıdır' denilmektedir. Şimdi değişim zamanıdır. Bir bölümü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir bölümü de Ayvalık Belediyesi sorumluluğunda olan kıyılar için, taleplerimizi yetkililere bir kez daha bugün buradan tekrarlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kıyı Kanunu uygulansın. Denetimler, bekletilmeden sezon içerisinde düzenli olarak yapılsın. Denizin içerisine girecek şekilde yerleştirilen şezlonglar geri çektirilsin. Kumsal üzerine kurulan duvarlar ve çitler kaldırılsın. Halkın denize girdiği tüm kıyılarda; ücretsiz soyunma kabini ve duş gibi şartlar sağlansın. Sermayenin değil, halkın canlı-cansız tüm varlıkların hakkı gözetilsin" taleplerinde bulunuldu.

Ayvalık'ın kentsel siluetini mahveden Marina betonlaşması ve karşısındaki tarihi mirası yerle bir eden otel inşaatına işaret edilen açıklamada, "Ayvalık kentsel sit alanında kalan Setur Marina'nın peyzaj çalışması aldatmacasıyla betonlaştırılarak, AVM'ye çevrilmesini, denize adeta beton bir perde çekilmesini ve kamuya ait olan yeşil alanın KOÇ Grubu'na devredilmesini şiddetle kınıyoruz. Kent hakları kavramıyla hiç ilgisi olmayan, kamu yararını ve şeffaflığı hiçe sayan böylesi tepeden inme uygulamaları kente bir yarar sağlamayacağını artık tüm yetkililerin de anlaması gerekir. Ayvalık'ta betonlaşmaya son verilmelidir ve Ayvalık'ın tüm değerlerinin, kıyılarının korunması birinci öncelik olmalıdır" denildi.