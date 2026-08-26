Kıyıköy'de Denizde Kaybolan Genç Aranıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kıyıköy'de bir kişi kayboldu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmenin 1 gün süreyle yasaklandığı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kaybolan kişi aranıyor.
Kıyıköy beldesinde yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi dalgalara kapıldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından 3 kişi kurtarıldı.
Denizde kaybolan A.B'nin (20) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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