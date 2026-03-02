TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşı Mizgin Karademir'i 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Ekin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen Ekin, ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ekin, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),
Son Dakika › Güncel › Kız Arkadaşını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
