Kız Bebek Soybağı Değiştirme Davası

26.02.2026 13:41
Kırgız anne, maddi imkansızlıkla çocuğunu başka birine kaydettirdi. Üç kişi hapis cezası aldı.

ANTALYA'da, Kırgızistan uyruklu A.R. (32), dünyaya getirdiği kız bebeğini, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğu olmayan S.M.'nin (48) üzerine kaydettirdi. Ancak A.R. daha sonra çocuğunu görmek isteyip, olumlu cevap alamayınca da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açılan davada, A.R. ve çocuğu alan S.M. ile olaya aracılık yapan Z.E.K. (46), 'Çocuğun soybağını değiştirmek' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, bir süre önce Türkiye'ye gelen ve 3 çocuk sahibi olan Kırgızistan uyruklu A.R.'yi, 4'üncü çocuğuna hamileyken eşi terk etti. 3 çocuğuyla sığınmaevine yerleşen A.R., yeni doğacak bebeğine bakamayacağını düşünerek, bir aracı vasıtasıyla tanıştığı Z.E.K.'den yardım istedi. A.R., kentteki bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Z.E.K.'ye bebeğini evlatlık vermek istediğini söyledi. A.R.'nin talebi üzerine Z.E.K. de çocuğu olmayan S.M. adlı erkeği bularak, tarafları bir araya getirdi. A.R. ile S.M. görüşüp, doğum sonrası çocuğu görme talebiyle evlatlık verilme konusunda anlaştı. Eylül 2022'de özel bir hastanede gerçekleşen doğumun ardından Kepez Nüfus Müdürlüğü'ne giden A.R., S.M. ve Z.E.K., beyanda bulunarak kız bebeği S.M.'nin çocuğuymuş gibi nüfusa kaydettirdi.

BEBEĞE ARACININ ADI VERİLDİ

Olaya aracılık eden Z.E.K.'nin adı verilen E.M. bebek, S.M.'nin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.

Olay, anne A.R.'nin 2024 yılında polis merkezine gidip, şikayetçi olmasıyla gün yüzüne çıktı. A.R., ilk ifadesinde, Z.E.K.'nin kendisine "Senin vizen yok, deport olacaksın, çocuğu onlara verö diyerek tehdit ettiğini ve bebeği mecburen S.M.'nin nüfusuna kaydettirdiğini iddia etti. Ancak A.R. geçen sene alınan yeni beyanında ise şikayetinden vazgeçerek, "Çocuğa bakacak durumum yoktu, kendi rızamla verdim" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da mahkemedeki savunmalarında işlemlerin annenin rızasıyla yapıldığını ve suç işleme kasıtları olmadığını öne sürdü.

Antalya 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın karar duruşmasında hakim, toplanan deliller ışığında sanıkların suçu birlikte işlediklerine kanaat getirdi. Mahkeme heyeti, 'Çocuğun soybağını değiştirmek' suçundan sanıklar anne A.R., S.M. ve Z.E.K.'ye 10'ar ay hapis cezası verdi.

Bebeğin şu an nüfusuna kaydettirildiği gibi S.M.'nin yanında olduğu öğrenildi. Bebeğe dair durumun akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Güncel, Bebek, Son Dakika

