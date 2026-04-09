Kız Yurduna Uygunsuz Davranış: Şüpheli Tutuklandı

09.04.2026 23:15
Sarıyer'de kız yurduna giren M.K. tutuklandı, 'hayasızca hareket' suçlamasıyla yargılanacak.

Sarıyer'de, kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.K, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli M.K'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
