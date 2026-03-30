Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İstanbul Vezneciler’de bulunan Kız KYK Yurdu çevresinde kaydedildiği öne sürülen uygunsuz görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine kullanıcılar yetkililere çağrıda bulundu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPILDI

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı’nı etiketleyerek olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Çok sayıda kullanıcı, benzer olayların önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.