Kızılay’a Ziyaret ve Öğrencilerden Destek

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler ve gönüllülük çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yıldız, teşkilatın 158. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yıldız, özveriyle görev yapan yönetici, çalışan ve gönüllülere çalışmalarında başarılar dileyerek, Kızılayın toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılmasına sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerden A Milli Futbol Takımı'na koreografili destek

Kırklareli'nde öğrenciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla okul bahçesinde "Türkiye" yazısı oluşturdu.

Özel Genç Değişim Ortaokulu öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda destek vermek için okul bahçesinde bir etkinlik düzenledi.

Milli takım forması, kırmızı, beyaz kıyafetler giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan yaklaşık 150 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye koreografisi hazırladı.

Okul Müdürü İbrahim Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencilerin milli takıma gösterdiği bu anlamlı desteğin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Öğrencilerin sporun birleştirici gücüyle hem ülkeye olan sevgilerini hem de milli takıma olan inançlarını ortaya koyduğunu ifade eden Çakır,

"A Milli Futbol Takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı bu özel etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken okulumuzda da büyük bir heyecan ve gurur atmosferi oluşturdu." dedi.