Kızılay Anaokulu\'ndan Vali Aslan\'a Ziyaret

Güncel

Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Aslan, Kızılay Haftası dolayısıyla okul müdürü Nuray Eran Türedi, müdür yardımcısı Nuray Kazancıoğlu, öğretmen Leyla Geylani ile öğrenciler Asya Ürer ve Bilgihan Aktaş'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, okulda yapılan yardım kolisi çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve afet eğitimleri hakkında Vali Aslan'a bilgi verildi.

Vali Aslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.