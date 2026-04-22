Kızılay'dan 23 Nisan için Oyuncak Dağıtımı

22.04.2026 13:21
Kızılay, 23 Nisan öncesi öğrencilerle etkinlik düzenleyip oyuncak hediye etti.

TÜRK Kızılay Ardahan Şubesi tarafından '23 Nisan öncesi oyuncaksız çocuk kalmasın' projesi kapsamında merkeze bağlı Yukarıkurtoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay görevlileri ile gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Program kapsamında okulda eğitim gören tüm öğrencilere oyuncak dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kendilerine hediye edilen oyuncaklarla büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sonunda öğrenciler, oyuncaklarını alarak evlerine mutlu şekilde döndü.

Türk Kızılay Ardahan Kadın Kolları Başkanı Gülay Akçay, "Bugün burada sadece bir bayram kutlamıyoruz. Aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin gücünü birlikte büyütüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm yarınlara olan umudumuzdur" dedi.

Kaynak: DHA

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
