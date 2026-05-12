Kızılay\'dan 30 Ülkede Kurban Dağıtımı

12.05.2026 17:02
Kızılay, vekaletle kurban kampanyası kapsamında 30 ülkede dağıtım yapacak.

İZMİR'de Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında bilgiler veren Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bizler bu sene 30 ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de dağıtım işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında İzmir'de bilgiler verdi. Kurban modeli ve konserve üretim sürecine ilişkin konuşan Yılmaz, "Türk Kızılay kurban modelinde konserve üretiminin çok önemli bir rolü var. İlk olarak kestiğimiz sonrasında parçaladığımız, pişirdiğimiz kurban etlerini konserve haline getirdiğimiz zaman raf ömürlerini 3 seneye kadar artırabiliyoruz. Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanı ve Gazze'de milyonlarca insana konserveleri ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

KESİMLER 5 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Vatandaşların süreçle ilgili bilgilendirildiklerini belirten Fatma Meriç Yılmaz, "Öncelikle kişiler emanetlerini Kızılay'a verdiklerine dair vekalet veriyorlar. Bu vekaleti internet sitemizden veya mobil uygulamalarla veya şubelerimizden verebiliyorlar. Bedel üzerinden 2 ile 4 taksit uygulanabiliyor. Vekaleti alındıktan sonra bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Sonrasında tatlı heyecanımız başlıyor. Bu sene Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara'da kesimleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında etler bu büyük, modern ve hijyenik tesise gelecek. Burada parçalandıktan sonra pişirme işlemi uygulanacak. Sonrasında konserve kutularına dolduruluyor" diye konuştu.

'KESİMLER NOTER VE VETERİNER HUZURUNDA GERÇEKLEŞİYOR'

Kesimlerin büyük bir titizlikle yapıldığına vurgu yapan Yılmaz, "Konserve kapakları kapatıldıktan sonra pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra yine bağışçılara kurban vekaletlerinin yerine getirildiğini bildiriyoruz. Kurban ibadetine uygun şekilde aldığımız kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Kesimler din görevlilerinin nezaretinde, noter ve veteriner huzurunda gerçekleştiriliyor" dedi.

'GAZZE VURGUSU'

Gazze'ye de değinen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler bu sene 30 ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de dağıtım işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. Konserve modeli yurt içi ve Gazze için geçerli. Gazze'de kapılar hala tam olarak açık değil. Sadece savaşla değil, açlıkla da sınanan bir coğrafya. Bu açlığın içinde protein kaynağı et son derece önemli. Kendimizden ayırmayacak şekilde Gazze'nin kurbanlarını yurt içi operasyon gibi gerçekleştirip içeri girişlerini de takip edeceğiz. 2 senede 1 milyon 300 bin konserve Gazze'ye ulaştırılmış durumda. Bu konserveler 3,5 aylık kapanmanın ardından belki de içeriye en hızlı giren protein kaynağı oldular. Bu sene de aynı modeli sürdüreceğiz. Gazze için kurban bedellerimiz 17 bin 250 lira olacak. Yurt dışı operasyonlarda ise özellikle Afrika ağırlıklı olarak yurt dışına giden ekiplerimiz kesimleri gerçekleştirecek ve taze et olarak dağıtımları gerçekleştirecek. Bu operasyonun hisse bedeli ise 6 bin 350 lira olarak belirlendi."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
