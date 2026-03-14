Kızılay'dan 6 Bin Çocuğa Bayram Kıyafeti

14.03.2026 14:54
Kastamonu'da Türk Kızılayı tarafından 6 bin 400 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet hediye edildi.

Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı ile Ataşehir Şubesi iş birliğinde kent merkezi ve 10 ilçede çocuklara bayram hediyesi olarak 3 parçadan oluşan 6 bin 400 kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, gazetecilere, güzel bir projeye imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların bayram sevincine ortak olmanın ayrı bir güzel olduğunu dile getiren Tavil, "Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmak istedik. Kıymetli bağışları ve destekleriyle her daim yanımızda olan Ataşehir Şubemize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tavil, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Türk Kızılayı, Kastamonu, Kızılay, Hediye, Güncel, Son Dakika

