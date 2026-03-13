Kızılay\'dan Adana\'ya Aşevi

13.03.2026 18:11
Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Adana'da yapımı tamamlanan aşevi hizmete açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, merkez Yüreğir ilçesi Kızılay Afet Merkezi'ndeki Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'nin açılışında, 81 ilde 81 aşevi açma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay olarak 450 bini aşkın gönüllüyle büyük bir aile olduklarını belirten Yılmaz, "Bu gönüllülerimiz, kimin neye ve nerede ihtiyacı varsa oraya koşmak üzere hazır bekliyor. Ne kadar çok iş ve bağış olursa enerjimiz ve sorumluluğumuz da o kadar artıyor. Bizler bu sorumluluğu yerine getirmek üzere aslında heyecanımızı da artırarak Türkiye'nin dört bir tarafına koşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Adana'da aşevi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Adana'da bu aşevine çok ihtiyaç var, daha fazlasına da ihtiyaç var. Aşevimiz her ne kadar şimdilik 3 bin kişiye hizmet verecek şekilde konumlandırılsa da aslında kapasitesini 11 bine, ihtiyaç duyulursa 30 bine kadar artırabilecek bir yapıya da sahip. Dolayısıyla afet zamanları için de çok ciddi bir kapasite oluşturma anlamına gelmiş oluyor. Bizler şunu istiyoruz, 81 ilimizde bu aşevlerini açalım. Bu aşevlerinden her gün yüzlerce aracımız on binlerce büyüğümüze doğru yola çıksın. Türkiye'nin kıymetli halkı el ele tutuşarak aslında bir başına olan hiç kimseyi bırakmayalım, ana hedefimiz bu."

Adana Valisi Mustafa Yavuz da aşevinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ve şef Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

Kaynak: AA

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
