Kızılay\'dan Batıkent\'e Yeni Kan Bağış Noktası

Türk Kızılay, Ankara'daki 11'inci kan bağış noktasını Batıkent'te hizmete açtı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay, başta şehir meydanları olmak üzere, insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda konumlandırdığı kan alma birimleriyle kan bağışına erişimi kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda ülke genelindeki 161'inci sabit kan bağış noktası Batıkent metro istasyonu çıkışında hizmete açıldı.

Türk Kızılay, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışıyla hayat kurtarmaya çağırıyor.

Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay kan bağış noktasına giderek, form doldurduktan sonra doktor kontrolünde,15 dakika içinde kan bağışlayabiliyor.

Kızılay ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ise bağışlanan her ünite kan için 3 fidan toprakla buluşturuluyor.