Kızılay\'dan Bursa\'da Aşçılık Atölyesi

TÜRK Kızılay'ın 8'incisini düzenlediği 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesi, bu kez Bursa'da düzenlendi. Kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdam sürecini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projede katılımcılar, alanında tanınan şeflerden mutfak teknikleri ve yemek sunumu uygulamalarına yönelik eğitimler aldı.

Türk Kızılay, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdama katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesini 16-17 Mayıs tarihlerinde Bursa'da düzenliyor. Bursa Emrah–Hatun Yılmaz Aşevi'nde iki gün boyunca devam edecek atölye çalışmasında kadınlar, uygulamalı eğitimlerle mutfak becerilerini geliştirirken; aynı zamanda birlikte üretmenin ve dayanışmanın gücünü paylaşacak. İlk gün katılımcılarına sertifikalarının da takdim edildiği 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyesi, kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve deneyimlerini güçlendirmelerine de katkı sunuyor.

DEPREMZEDE KADINLAR DA KATILDI

Türk Kızılay'ın daha önce Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, İstanbul ve Antalya'da hayata geçirdiği proje, Bursa'da da kadınları alanında tanınan şeflerle bir araya getirdi. Bursa'daki programa; Malatya'dan gelen gastronomi mezunu, sektörde çalışan veya evde yemek yaparak gelir sağlayan 20 depremzede kadın da katıldı. Şefler Özlem Mekik, Alican Sabunsoy, Eda Karabulut ve Cemre Uyanık'ın yer aldığı atölyede kadınlar, profesyonel mutfak teknikleri, yemek hazırlama ve sunum süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimler aldı. Katılımcılar, mutfak alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirirken mesleki hayatlarında değerlendirebilecekleri yeni kazanımlar elde etti.

'BİRLİKTE ÜRETMENİN GÜCÜNÜ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Zuzan Hasibe Beytul, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyemizle kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olurken; aynı zamanda kadın istihdamına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadınların üretime katılmalarını, kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarını çok kıymetli buluyoruz. Birlikte üretmenin iyileştirici ve güçlendirici etkisine inanıyor, dayanışmanın hayatlara umut kattığını görüyoruz. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve deneyimlerin yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyor, programımıza destek veren tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Türk Kızılay'ın atölyesine katılarak sertifika alan katılımcılar, projenin kendilerini geliştirmek açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek, atölyelerde öğrendikleri ile iş hayatına atılıp, ev ekonomisine katkı sağlamak istediklerini söyledi.