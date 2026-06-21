Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Atölyesi - Son Dakika
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Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Atölyesi

21.06.2026 17:05
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İstanbul'da Türk Kızılay, depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi, 20 kadın sertifika aldı.

İstanbul'da, Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar Projesi" kapsamında Şanlıurfalı depremzede kadınlara yönelik aşçılık atölyesi düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların istihdama katılma süreçlerini desteklemek ve temel aşçılık becerilerinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyelerinin 9'uncusu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Atölyeye, Şanlıurfa'dan gelen, çoğunluğu aşçılık eğitimi alan veya sipariş üzerine evlerinde üretim yaparak ürünlerini satan 20 depremzede kadın katıldı.

Programın ilk gününde katılımcılar, şef Esra Tokelli ile Türk Kızılay Bağcılar Aşevinde bir araya geldi. Atölyenin ikinci ve son günü ise ünlü şef Mehmet Yalçınkaya liderliğinde MYK Gastro Arena'da yapıldı.

"Burada çok ciddi ve profesyonel bir eğitimin başlangıcını yapmış olduk"

Projeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çalışkan, atölyenin uzun soluklu bir proje olduğunu söyledi.

Daha önce atölyenin benzerini 8 kez gerçekleştirdiklerini aktaran Çalışkan, İstanbul'daki etkinlikte Şanlıurfalı depremzedelerin yer aldığını belirtti.

Çalışkan, 6 Şubat depremlerinde ülkece zor bir süreç geçirildiğini kaydederek, "Sarılması gereken pek çok farklı yara var. Bu proje de aslında bunlardan bir tanesini kapatmayı amaçlıyor. Böylesine büyük felaketlerden sonra hala ayakta kalabilmenin, dayanışma içerisinde bulunabilmenin önemini anlatmayı amaçladığımız bir atölye projesi. Deprem bölgesinde, depremden etkilenen kadınlarımızın mutfaktaki becerilerini daha profesyonel bir seviyeye taşımayı, sonrasında da istihdam kaynaklarına ulaşım kolaylıklarını arttırmayı amaçlayan bir proje." diye konuştu.

Türkiye'nin en çok tanınmış şeflerinden biri olan Mehmet Şef'in de destek vermesiyle projenin ayrı bir cazibeye kavuştuğunu dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Halihazırda az da olsa eğitim almış olan kadınlarımız da var, bu zamana kadar sadece evinde, mutfağında pişirdiklerini satıp, ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayanlar da var. Artık burada çok ciddi ve profesyonel bir eğitimin başlangıcını yapmış olduk. Ben az önce ablalarımızla konuşurken şahitlik ettim, burada tanışıp birkaç ablamızın bir araya gelip, döndüklerinde kendilerine ait yerlerini açma gibi planları olduğunu gördüm. Zannediyorum maddi noktada en çok katkı sağlayacak alanlardan bir tanesi de bu olacaktır. Tabi bu uzunca bir süreç, devamını da getirmek istediğimiz bir süreç."

"Yemek bir taraftan iyileştiricidir"

Şef Mehmet Yalçınkaya ise katılımcıları ilk olarak MasterChef stüdyosunda ağırladıklarını kaydetti.

Daha sonra farklı etkinlikler yapıldığını ifade eden Yalçınkaya, "Bugün aslında burada bu yemekleri yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi kafalarının dağılmasını sağlamak. Yemek bir taraftan iyileştiricidir. Yani günün yoğun temposundan, iş hayatından çıktığınızda ya da çok farklı stresleriniz varsa bunları atabileceğiniz bir mecra. Diğer tarafı da şu, sosyalleşme tarafı var. İnsanlar buraya geldiklerinde bizimle beraber yemek yaptıklarında motive oluyorlar, farklı beyin fırtınaları ortaya çıkıyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Bizimle paylaştıkları şeyler var. Dolayısıyla bu sadece bir yemek yapma etkinliği değil. Yani iyilikle pişen hayatlar, aslında bir taraftan da iyileştirici bir proje." ifadelerini kullandı.

"Yemek yapmak gerçekten güzel bir sanat"

Atölye çalışmasına katılan depremzedelerden Necla Sönmez, böyle bir fırsatın kendilerine sunulmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Mehmet Şefimizle birlikte balık yapacağız, bu beni çok mutlu etti. Balık çok seven bir insanım, aynı zamanda bir öğretmenim. Buraya gelmek, havasını solumak beni çok mutlu etti. Kızılay'a teşekkür ederim. Ben hobi olarak yemek yapıyordum. Ayrıca burada birebir şeflerle tanışmak, tüyolar almak daha insanın hoşuna gidiyor, hem de ilerletiyor. Belki ileride meslek değişimi de olabilir. Çünkü yemek yapmak gerçekten güzel bir sanat ve böyle güzel şeflerle karşılaşmak çok güzel."

Kursiyerlerden Münire Maral ise Şanlıurfa'da daha önce 8 yıl restoran işletmeciliği yaptığını kaydederek, "Bizleri davet ettiler, misafir ettiler, çok güzel deneyimler yaşamamızı sağladılar. Dün MasterChef stüdyolarında ağırlandık, sonra Esra şefimle birlikte çok güzel bir workshop yaptık. Bugün de Mehmet Şef'imin restoranındayız. Bizler için çok güzel bir deneyim oldu. İnşallah daha güzel projelerde hep birlikte diyoruz. Çok büyük heyecan, çok güzel anılar biriktirmiş olduk." diye konuştu.

İyilikle Pişen Hayatlar Projesi kapsamında eğitimini tamamlayan 20 depremzede kadın, daha sonra törenle sertifikalarını aldı. 2024 Kasım ayından bu yana devam eden programdan, bugüne kadar yaklaşık 200 depremzede kadın yararlandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kızılay, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Atölyesi - Son Dakika

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