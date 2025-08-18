Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kampanyası - Son Dakika
Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kampanyası

Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kampanyası
18.08.2025 17:50
Türk Kızılay, kan ihtiyacını karşılamak için 'Hedef 1919' kampanyasını Samsun'da başlattı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, kan ihtiyacını karşılamak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyası başladı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, AA muhabirine, kanın kaynağı sadece insan olan ve yapay olarak üretilemeyen bir biyolojik ürün olduğunu söyledi.

Sağlık kurumlarında tedavi gören insanların tedavi süreçlerinde kan bileşenine ihtiyaç duyduğunda ihtiyacın sorunsuz, eksiksiz bir şekilde karşılanması konusunda yetkili tek kurumun Türk Kızılay olduğunu belirten Yıldırım, "Bu konuda biz kan bağışı gibi önemli bir toplumsal meselede sorumluluk bilincini güçlendirmek ve çözüme yönelik katılımı teşvik etmek amacıyla Samsun Valiliğimiz himayesinde, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, tüm kamu kuruluşlarımız, meslek odaları, sendikalar, Samsunspor, Samsunporlu taraftar dernekleri, Samsun'daki tüm vatandaşlarımızın katılımlarıyla 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı' sloganıyla 18-24 Ağustos tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda her gün saat 9.30-20.30 saatler arasında devam edecek bir kampanyanın ilk günündeyiz." dedi.

Yıldırım, kan bağışı yapan her vatandaşın kan bekleyen 3 hastaya umut olacağını kaydetti.

Kök hücre bağışı da kabul ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Biz bu düzenlemiş olduğumuz kampanyada Samsun'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğumuz kan bağış noktasında kan bağışlayarak hastaya kan, ormana can olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyada kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup hediyeler verilirken her bağışçı için üç fidan dikileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kampanyası

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
