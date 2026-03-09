Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti

Kızılay\'dan Huzurevi Ziyareti
09.03.2026 22:31
Kızılay Başkanı Yılmaz, Düzce'deki huzurevine iftar programında yaşlılarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde genel merkez tarafından düzenlenen program, tasavvuf ve Türk sanat müziği dinletisiyle başladı.

Programa katılan Yılmaz, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ile masaları gezerek yaşlılarla sohbet etti.

İftar öncesi gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, huzurevleri ve bakımevlerinin aslında hayat merkezleri olduğunu belirterek, "Çünkü buralar büyüklerimizi misafir ettiğimiz yerler, onlara evlerindeki konforu hissettirecek şekilde gönüllülerimizle desteklediğimiz merkezler. Biz de elbette ara ara büyüklerimizi ziyaret etmek istiyoruz ve ramazan bunun için çok önemli bir fırsat. Ramazanda insanlar aileleriyle, büyükleriyle bir araya gelir, beraber bir sofrayı paylaşırlar." diye konuştu.

Türk Kızılay olarak Türkiye'nin demografik yapısının gelecekteki değişimini öngörerek hazırlıklar yapmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çünkü biliyoruz ki artık daha uzun yaşıyoruz. Genç nüfusumuz azalıyor ve ilerleyen zamanda daha fazla tek başına yaşayan büyüğümüz, yaşlımız olacak evlerde. Bununla alakalı '81 ilimizde 81 aşevi' projemizi başlattık. Şu anda 43 aşevimizden 60 bin büyüğümüzün evlerine her gün sıcak yemek teslim ediliyor. Sıcak yemeğin teslimi sırasında da aslında hatırları sorulmuş oluyor, başka ihtiyaçları varsa o giderilmiş oluyor. Sonuçta hepimizin annesi, babası, anneannesi, dedesi oldu. Belli bir yaştan sonra insanlar kendi evlerinde devam etmek istiyorlar, ayrılmak istemiyorlar. Bu belki en insani çözüm. İsterlerse eğer onları misafir edelim ama istemezlerse de kendi evlerinde en azından günde bir defa kapılarını çalalım, 'Nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı?' diye soralım ve bu projeyi 81 ilde yaygınlaştıralım istiyoruz. Bununla ilgili 2026 yılında 22 aşevinin inşası ve açılışına odaklanmış durumdayız."

Yılmaz, büyüklerin Türk Kızılay için çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Büyüklerimiz, bizim için bu ülkenin dua ağacı. Onların duasının hürmetine ayakta duruyoruz. O nedenle dönem dönem huzurevlerine geliyor ve büyüklerimizin ellerini öpüyor, halini hatırını soruyoruz. Bugün de beraber iftar yapıp güzel bir gün geçireceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay'ın, her gün başka bir acının yaşandığı mazlum coğrafyalarda da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Geçen gün konuşurken 'Salgından sonra dünya hiç normale dönmedi.' cümlesini kurduk kendi kendimize. Bir bakıyorsunuz deprem oluyor, bir bakıyorsunuz savaş çıkıyor, bir bakıyorsunuz ekonomik kriz çıkıyor. Sudan'da, Yemen'de ciddi krizler var. Ciddi açlık tehlikesi var. Bütün bu coğrafyalarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Milletimiz de kendi ekmeğini bölüşme konusunda çok duyarlı. Dolayısıyla bizler bağış yapılabilecek alanları, ülkeleri, coğrafyaları belirliyoruz. Onlar bağışlarını nereye göndermek istiyorlarsa oraya gönderiyorlar. Gazze'de her gün 60 bin kişiye iftar ve sahur sofralarıyla sıcak yemek ulaştırıyoruz. Suriye'de 2 ila 3 bin kişiye iftar sofralarımız ve aşevlerimizle ulaşmaya çalışıyoruz."

Yılmaz, Türk Kızılay'ın, Türkiye'nin dört bir yanında sosyal faaliyetlerine, iftar sofraları ulaştırmaya, gıda kolisi ve bayramlık dağıtımlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fatma Meriç Yılmaz, Kaynaşlı, Kızılay, Güncel, İftar, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

