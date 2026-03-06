Kızılay\'dan Kur\'an Kursu Öğrencilerine Kıyafet Desteği

Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bayram öncesi kıyafet desteğinde bulundu.
Baskil Yatılı Erkek Kur'an kursunda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan giyim paketleri 45 öğrenciye teslim edildi.
Öğrenciler, Türk Kızılayına teşekkür etti.
