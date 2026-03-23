Kızılay'dan Ramazan Yardımları

23.03.2026 13:04
Mardin'de Kızılay, 441 aileye nakdi yardım, gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağladı.

Mardin'de, Türk Kızılay Artuklu Şubesi tarafından ramazan ayı boyunca ihtiyacı olanlara yardımlar yapıldı.

Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ramazanda 441 aileye 3'er bin lira nakdi, 60 kişiye alış veriş kartı ve 145 kişiye gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

"Her Güne Bir Aileye İftar" projesi kapsamında 29 ailenin evlerine sıcak yemek ulaştırıldı."

Türk Kızılay Kadın Birimi öncülüğünde gönüllülerin de katkısıyla hayata geçirilen "Anne Eli İftarı" projesi kapsamında da evlerde hazırlanan yemeklerle 80 üniversite öğrencisinin iftar sofralarında buluşması sağlandı.

Gönüllülerin katkılarıyla 20 kız çocuğuna, dikilen bayramlık kıyafetler hediye edildi, bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verildi.

Genç Kızılay ekipleri tarafından ziyaret edilen köy okullarında ise 85 öğrenciye ayakkabı ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Mardin Kızılay Toplum Merkezi bünyesinde oluşturulan giyim butiğine davet edilen 265 kişiye bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaştıklarını belirtti.

Yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Arı, hedeflerinin yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında güçlü bir köprü kurmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Advertisement
