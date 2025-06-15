Kızılay eski başkanının kızı hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kızılay eski başkanının kızı hapis cezası aldı

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15.06.2025 12:25
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Kızılay eski başkanının kızı hapis cezası aldı
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Fatıma Zehra Kınık Demir, bir kazada ölüme ve yaralanmalara neden olduğu için 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

(İSTANBUL) Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, 26 Mayıs'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Ölümlü kazaya karışmasına rağmen tek gün tutuklu kalmayan ve yurt dışı çıkış yasağı devam eden Demir'in cezaevine girip girmeyeceği kesinleşmemişken, avukatları bu yasağın 'makul bir teminat'la kaldırılmasını istedi. Yargılama aşamasında da bir kaç kez bu talepte bulunan avukatlar Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulundu, adli kontrolün cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini savundu.

Fatıma Zehra Kınık Demir geçen yıl Beykoz Kavacık'ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yere düşmesi sonucu geçirdiği iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, 1 günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Adli Tıp tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Kınık, 26 Mayıs'taki duruşmada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol devam ederken, Demir'in cezaevine girip girmeyeceği karar bir üst mahkemede kesinleşmediği için net değil. Yargılama sürecinde de yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için girişimde bulunan avukatlar son olarak 3 Haziran'da bir dilekçe vererek, olayda Zehra Kınık Demir'in kusursuz olduğunu, kamera kayıtlarına her şeyin yansıdığını, yasağın fiilen cezalandırma etkisi yarattığını ve masumiyet karinesiyle, adli kontrolde ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu savundu.

"Adli kontrol tedbirin tamamen kaldırılması ile teminat gibi makul bir güvenceyle hafifletilmesine karar verilmesini..."

Mustafa Tırtır ve Osman Baturhan Dursun tarafından verilen dilekçede Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de atıfta bulunuldu, "Müvekkilin bugüne kadar hiçbir yükümlülüğü ihlal etmemiş olduğu hem soruşturma hem de yargılama boyunca uygulanan haftalık imza ve yurt dışına çıkış yasağı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği aile bağları ve düzenli yaşamı nedeniyle kaçma veya delil karartma riski bulunmadığı da ortadadır. Bu nedenle müvekkil hakkında uygulanan adli kontrol tedbirin tamamen kaldırılması ile teminat gibi makul bir güvenceyle hafifletilmesine karar verilmesini talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur. Açıklanan nedenlerle adli kontrol kararının kaldırılmasma ve teminata hükmedilmesine karar verilmesini Sayın Başkanlığınırdan saygılarımızla arz ve talep ederiz" denildi.

Mahkeme reddetti

Talebi 12 Haziran'da karara bağlayan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık Demir'in yurt dışı çıkış yasağını kaldırmadı. Kararı değerlendirmesi için usül gereği 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili "taksirli ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan mahkum olan Zehra Kınık Demir'le ilgili bu karar metninde ise "dolandırıcılık suçundan tutuklu sanık Fatıma Zehra Kınık Demir..." diye hatalı yazım olması ise dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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