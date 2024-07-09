Kızılay Gönüllüleri, Ağrı'da Yalnız Yaşayan Vatandaşlara Yardım Ediyor

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Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, yalnız yaşayan vatandaşlara yardım ulaştırmanın yanı sıra evlerini de temizleyerek destek oluyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını yılın 12 ayı sürdürüyor.

Giyim, gıda, yemek ve kışın da çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olan Kızılay, yalnız başına yaşayan ve kendilerine bakmakta zorluk çeken vatandaşların da yanında oluyor.

Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşların evlerini belirli periyotlarda ziyaret ediyor.

Onlarla sohbet edip vakit geçirerek yalnızlıklarına ortak olan gönüllüler, evlerde temizlik yapıyor.

Gönüllüler, halılardan pencerelere kadar evlerinde tüm temizliği yaptıkları kişilerin hayır dualarıyla mutlu oluyor.