Kızılay Gönüllüleri Bayrama Hazırlık

04.03.2026 12:09
Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 76 yaşındaki kadının evini temizleyerek Ramazan Bayramı'na hazırladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, engelli oğluyla yaşayan 76 yaşındaki kadının evini temizleyip Ramazan Bayramı'na hazırladı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda, yemek, yakacak, alışveriş kartı başta olmak çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Şube bünyesinde çalışmalara destek veren gönüllüler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, engelli oğluyla tek başına yaşayan 76 yaşındaki Rabia Tekdemir'in evini ziyaret etti.

Gönüllüler, evde temizlik yapıp halıları dışarı çıkarıp tozunu aldı, bulaşıkları yıkadı, sobayı doldurdu.

Evi baştan sona temizleyerek bayrama hazırlayan gönüllüler, Tekdemir ile sohbet edip vakit geçirdi.

Gönüllülerden Esma Tilaver, amaçlarının sadece bir evi temizlemek değil, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Yaşlıların evlerine gidip onlarla iftar da yaptıklarını belirten Tilaver, evde temizlikten hem kendilerinin hem de yaşlıların mutluğu olduğunu anlattı.???????

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Engelliler, Kızılay, Güncel, Ağrı

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.