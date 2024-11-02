Kızılay Haftası Etkinlikleri İdil'de - Son Dakika
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Kızılay Haftası Etkinlikleri İdil'de

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Kızılay Haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenlendi.

02.11.2024 13:18
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Şırnak'ın İdil ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçeye bağlı Açma ve Çığır köy okullarında düzenlenen etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın görevleri hakkında bilgi verildi.

Kızılay'ın yaptığı çalışmaların aktarıldığı etkinliklerde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay Haftası Etkinlikleri İdil'de - Son Dakika

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