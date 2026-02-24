Kızılay, Ramazan\'da 350 Kişiye Yemek Sağlıyor

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi ramazan ayında aşevinden 350 ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki aşevinde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık veriliyor.

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Hasan Dalkıran, AA muhabirine, 2008 yılında faaliyete başlayan aşevinden bugüne kadar binlerce kişiye sıcak yemek sağlandığını söyledi.

Hizmetin bağışçıların katkılarıyla sürdürüldüğünü belirten Dalkıran, ramazan ayı öncesinde de öğle ve akşam yemek dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Dalkıran, ramazan ayı boyunca her gün 350 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını aktararak, "Evinden çıkamayan 200 yaşlı ve engelli vatandaşımıza yemekleri sefer taslarıyla götürüyoruz. Aşevimize yakın olanlar yemeklerini buradan alabiliyor, uzak mahallelerde yaşayanlara ise araçlarımızla ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Dalkıran, aşevinin yıl boyunca haftanın her günü ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini sözlerine ekledi.