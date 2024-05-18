Kızılay, Silopi'de 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika
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Kızılay, Silopi'de 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye dağıttı

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Türk Kızılay Derneği Şırnak Şubesi, Silopi ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen törende, daha önce tespit edilen 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Dağıtım törenine Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek de katıldı. Kaymakam Koç, engelli çocuklarla birlikte pasta kesti ve sandalyeler ailelere teslim edildi. Kızılay Şırnak Şube Başkanı Benek, engellilere karşı ön yargıların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

18.05.2024 20:55
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Kızılay'dan Silopi'de 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye

ŞIRNAK - Türk Kızılay Derneği Şırnak Şubesi tarafından Silopi ilçesinde 9 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Silopi'de, özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen törene Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek ve yürüme engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Kızılay Şırnak Şubesince daha önce tespiti yapılan 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalyeleri Kaymakam Cihat Koç tarafından verildi. Dağıtımdan önce Kaymakam Koç engelli çocuklarla birlikte pasta kesti. Hediye dağıtımının ardından tekerlekli sandalyeler ailelere teslim edildi. Aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Cihat Koç ve Türk Kızılay Şırnak Başkanı Muhittin Benek, daha sonra ağaç çizimli tabloya parmak boya ile yaprak baskısı yaptı.

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, engellilere karşı ön yargıların kaldırılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, "Silopi ilçemizde daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi engelli çocuklarımız için tekerlekli sandalye hediye takdimimiz oldu. Engelli vatandaşlarımıza karşı ön yargıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve engellilerin topluma eşit bireyler olarak katılımlarının sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızılay, Silopi'de 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

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