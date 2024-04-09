Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Meclisi üyeleri mazbatalarını aldı.

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Acar ve Belediye Meclisi üyelerinin mazbatalarını almasının ardından Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı konuşmada, "Ustalık dönemimiz başlıyor. Kızılcahamam'ımızı 5 yıl daha bizlere emanet ettiniz. Biz de sizlerden aldığımız güç ve enerji ile Kızılcahamam'ın altın çağı için var gücümüzle çalışacağız. Bizleri tekrar bu göreve layık gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim, bizi ve bizlere inananları mahcup etmesin inşallah." dedi.

Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, eski Belediye Başkanlarından Esen Ali Sezen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.