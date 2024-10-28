Şehitler Anma Programı Düzenleniyor

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Kızılcahamam Belediyesi, TUSAŞ'taki hain terör saldırısında şehit olanlar için anma programı düzenlediğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek program Aşağı Merkez Camisi'nde saat 12.00'de mevlitle başlayacak, ardından saat 13.30'da Şehit Anıt Ağacı'na şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm vatandaşları bu anlamlı günde şehitleri yad etmek için düzenlenecek törene davet etti.

Başkan Acar, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onları saygıyla anmak için bir araya geliyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.