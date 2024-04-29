Kızılcahamam Dağ Lalesi Soğuksu Milli Parkı'nda Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Kızılcahamam Dağ Lalesi Soğuksu Milli Parkı'nda Görsel Şölen Sunuyor

Kızılcahamam Dağ Lalesi Soğuksu Milli Parkı\'nda Görsel Şölen Sunuyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen ve Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda görsel şölen sunuyor. Her yıl nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, saksıda veya başka bir toprakta yetiştirilemiyor. Bölgenin eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde görülen lale, görenleri hayran bırakıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, doğa severleri Kızılcahamam'a davet ederek Kızılcahamam dağ lalesini görmek isteyenleri beklediklerini belirtti.

29.04.2024 12:57
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen ve Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda görsel şölen sunuyor.

Kızılcahamam Kaymakamlığının sitesindeki bilgiye göre, her yıl nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda yetişiyor.

Türkiye'nin Endemik Bitki Türleri Listesi'nde olduğu belirtilen dağ lalesi, saksıda veya başka bir toprakta yetiştirilemiyor.

Bölgenin eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde görülen lale, görenleri hayran bırakıyor.

Gelinciği andıran görüntüsüyle milli parkta görsel şölen sunan Kızılcahamam dağ lalesi, her yıl fotoğraf tutkunlarınca da fotoğraflanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yılda bir defa Kızılcahamam dağlarında görülen dağ lalesinin adeta baharı ve ışıl ışıl yaz günlerini müjdelediğini belirterek "Kızılcahamam dağ lalesini görmek isteyen doğa severlerimizi Kızılcahamam'a bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam Dağ Lalesi Soğuksu Milli Parkı'nda Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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