Kızılcahamam yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşım Ankara'dan iki yönlü sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılcahamam yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşım Ankara'dan iki yönlü sağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yapım çalışması var. Bu kesimde Kızılcahamam yönü trafiğe kapatılırken ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikametinin 2-4. kilometrelerinde (Belen Viyadüğü) yapım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

O-3 Otoyolu Hadımköy-Çatalca kavşaklarında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına tek şeritten çift yönlü izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 20-22 kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde gerçekleştirilen yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA
Karayolları Genel MüdürlüğüKahramankazanKızılcahamamOtomobilAnkaraUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi İsmini duyan şaşkına döndü Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
09:18
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
09:05
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
01:07
Yahşihan’da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 09:41:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılcahamam yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşım Ankara'dan iki yönlü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei