Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Manavgat Kültür Günleri'nde Sevenleriyle Buluştu

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(ANTALYA) - "Kızılcık Şerbeti" dizisinin oyuncuları Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Yalazoğlu Karakoç, Manavgat Kültür Günleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu.

Türkiye'nin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncuları Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Yalazoğlu Karakoç, Manavgat Kültür Günleri'nde sinema ve televizyon dünyasından ilginç anekdotları ve deneyimlerini paylaştı.

Manavgat Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'in moderatörlüğünde yürütülen söyleşiyi, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara da takip etti. Başkan Kara, etkinliğin sonunda Taşçıoğlu ve Yalazoğlu Karakoç'a çiçek takdiminde bulundu.