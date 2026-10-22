Kızılcık ve kuşburnu 2025\'te ekonomiye 225 milyon TL katkı sağladı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye ormanlarında doğal olarak yetişen kızılcık ve kuşburnunun 2025 yılında ülke ekonomisine toplam 225 milyon TL katkı sağladığını açıkladı.

OGM, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği içerisinde önemli bir yere sahip olan odun dışı orman ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu'nun doğal meyve türleri arasında yer alan kızılcık, özellikle Kuzey Anadolu'da yayılış gösteriyor. Amasya, Kastamonu, Tokat, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu, kızılcığın doğal yetişme alanları arasında bulunuyor. Türkiye ormanlarında yaklaşık 40 bin hektarlık alanda 6 bin 500 ton faydalanılabilir kızılcık potansiyeli olduğu belirtildi. Eylül ve ekim aylarında olgunlaşan kızılcık; taze tüketimin yanı sıra reçel, marmelat, komposto ve pestil üretiminde kullanılıyor. C vitamini bakımından zengin olan meyve, potasyum, demir, çinko ve manganez gibi mineralleri de içeriyor. Kızılcığın kabuğundan boya, yapraklarından ise tanen elde ediliyor. Kızılcığın 2025 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 150 milyon TL katkı sağladığı bildirildi.

Kuşburnu ise özellikle Amasya, Erzurum, Erzincan, Çorum, Gümüşhane, Tokat, Sivas ve Kastamonu'da yetişiyor. Türkiye ormanlarında yaklaşık 14 bin 800 hektarlık alanda bulunan kuşburnu, ağustos ayının son haftasından ekim ayının ortasına kadar hasat ediliyor. C vitamini başta olmak üzere çeşitli vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin olan kuşburnu; marmelat, reçel ve içecek üretiminde değerlendiriliyor. Kozmetik ve eczacılık sanayisinde de kullanılan kuşburnunun tohumlarından elde edilen yağlar kozmetik ürünlerinde kullanılırken, çiçekleri arılar için polen kaynağı oluşturuyor. Kuşburnunun 2025 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 75 milyon TL katkı sağladığı kaydedildi. Kızılcık ve kuşburnunun ekonomiye toplam katkısı 225 milyon TL oldu.

'ORMANLARIMIZ ZENGİN'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Karacabey, "Ormanlarımız yalnızca ağaçlardan oluşan alanlar değil; gıdadan sağlığa, kozmetikten kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda değer üreten zengin ekosistemlerdir. Anadolu'nun doğal zenginlikleri arasında yer alan kızılcık ve kuşburnu da bunun önemli örneklerindendir. Bu iki ürünün ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 225 milyon TL katkı sağlaması, ormanlarımızın sunduğu ekonomik potansiyeli ortaya koyuyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak önceliğimiz, bu doğal zenginliği korurken sürdürülebilir şekilde değerlendirmek ve ormanlarımızın sağladığı faydaların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır" dedi.