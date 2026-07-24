Kızıldeniz'de Suudi Gemisine Saldırı
Suudi Arabistan'a ait bir gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı, hafif hasar aldı ama mürettebat güvende.
Kızıldeniz'de seyir halindeki Suudi Arabistan'a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Ulaştırma Genel Otoritesinden yetkili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, gemi ile mürettebatının güvende olduğu teyit edildi.
Hedef alınan geminin, kontrollerin ardından varış noktasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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