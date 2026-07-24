Kızıldeniz'de Suudi Gemisine Saldırı

Kızıldeniz'de seyir halindeki Suudi Arabistan'a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Ulaştırma Genel Otoritesinden yetkili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, gemi ile mürettebatının güvende olduğu teyit edildi.

Hedef alınan geminin, kontrollerin ardından varış noktasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.