Kızılhaç Sudan'da hava saldırılarının sivillere zararında endişe verici artış gördü - Son Dakika
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Kızılhaç Sudan'da hava saldırılarının sivillere zararında endişe verici artış gördü

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Kızılhaç, Sudan'da son haftalarda artan hava saldırılarının sivillere zararda endişe verici artışa yol açtığını bildirdi. Saldırıların çoğunun İHA'larla yapıldığı düşünülürken yerleşim alanları ve pazarların ağır etkilendiği, yüzlerce kişinin öldüğü belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), çatışmaların yaşandığı Sudan'da son dönemde artan hava saldırılarının sivillere verilen zararda endişe verici artışa yol açtığını bildirdi.

ICRC, Sudan'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son haftalarda Sudan genelinde düzenlenen hava saldırıları, sivillere verilen zararda endişe verici bir artışa yol açtı. Saldırıların büyük kısmının silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği düşünülüyor. Özellikle yerleşim alanları, pazarlar ve yerinden edilmiş insanların sığındığı bölgeler bu saldırılardan ağır etkilenirken, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun, sivillerin korunmasına dair ciddi endişeleri beraberinde getirdiğine işaret edilen açıklamada, hava saldırılarının, Sudan'da dünyanın en büyük insani krizinin daha da kötüleşmesi riskini doğurduğuna değinildi.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka göre saldırıları planlayan, onaylayan veya gerçekleştiren taraflar, siviller ile askeri hedefler arasında her zaman ayrım yapmak zorunda olduğuna vurgu yapılarak, ayrım gözetmeksizin düzenlenen veya orantısız saldırıların yasak olduğu vurgulandı.

Sivillere gelebilecek zararı önlemek ya da en aza indirmek için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, "ICRC, savaş nedeniyle yaralananların yoğun gelişini karşılayabilmeleri için Sudan genelindeki hastanelere temel tıbbi malzemeler, uzman cerrahi ekipler ve diğer destekleri sağlıyor. 2026'nin ilk yarısında, ICRC tarafından desteklenen hastanelerde silahlı çatışma sonucu yaralanan 2 bin 700'den fazla hasta kayıtlara geçti. Tüm taraflara, özellikle yerleşim yerlerinde silahlı insansız hava araçları kullanmanın öngörülebilir insani sonuçlarını göz önünde bulundurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Sudan Delegasyon Başkanı Lorenzo Caraffi, İHA'ların kullanılmasının, savaş kurallarını değiştirmediğini belirtti.

Caraffi, teknolojinin, kullanıcılarını uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutmayacağını da vurguladı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil, diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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