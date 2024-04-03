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Kızılırmak Deltası'nda Kızıl Eğrelti Otu Görsel Şöleni - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'nda Kızıl Eğrelti Otu Görsel Şöleni

Kızılırmak Deltası\'nda Kızıl Eğrelti Otu Görsel Şöleni

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu, deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü. Baharla birlikte su yüzeylerini kaplayan kızıl eğrelti otu, beyaz su papatyalarıyla birlikte güzel bir görüntü oluşturdu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olup, her yıl binlerce doğa tutkunu ve fotoğrafçıyı ağırlamaktadır.

03.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:01
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü.

Suda yaşayan bir tür eğrelti otu olan kızıl eğrelti otu baharla birlikte deltadaki su yüzeylerini kapladı.

Kızıl rengin hakim olduğu sulak alanlarda beyaz su papatyalarının da açmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda Kızıl Eğrelti Otu Görsel Şöleni - Son Dakika

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