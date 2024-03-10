Kızılırmak Deltası'nda 160 Bin Su Kuşu Tespit Edildi - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'nda 160 Bin Su Kuşu Tespit Edildi

Kızılırmak Deltası\'nda 160 Bin Su Kuşu Tespit Edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kızılırmak Deltası'nda yapılan sayımda, bu kış yaklaşık 160 bin su kuşu tespit edildi. Türkiye genelinde ise yaklaşık 160 sulak alanda her yıl 2 milyona yakın su kuşu tespit edildiği belirtildi.

10.03.2024 11:15
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kızılırmak Deltası'nda yapılan sayımda, bu kış yaklaşık 160 bin su kuşu tespit edildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, her yıl dünya genelinde eş zamanlı olarak ocak, şubat ve mart aylarında kış ortası su kuşu sayımı yapıldığını söyledi.

Merkezi Hollanda'da bulunan Sulak Alanları Koruma ve İzleme Biriminin bu sayımları yürüttüğünü anlatan Yavuz, sayımın göç hareketlerinin durduğu zamanda yapıldığını belirtti.

Yavuz, sayımla kuş popülasyonunun nerede dağılım gösterdiğinin tespit edilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Yani hangi tür nerede, onu belirlemek istiyoruz. Biz de küresel sayım organizasyonunun bir parçası olarak Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çatısı altında sayım yapıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi olarak Karadeniz Bölgesi'ndeki sulak alanlardan sorumluyuz." dedi.

Kızılırmak Deltası'nın Karadeniz Bölgesi'ndeki 37 sulak alandan biri olduğuna işaret eden Yavuz, "Kızılırmak Deltası'nda hem tür çeşitliliği hem de su kuşu sayısı fazla. Kızılırmak Deltası'nda bu yıl yaklaşık 160 bin su kuşunun kışladığını tespit ettik. Diğer ötücü kuşları bu dönemde saymıyoruz. Onların farklı projeler içinde sayımını yapıyoruz. Bu sayı kazlar, sakar mekeler, kıyı kuşları, ördekler ve leylekleri içeriyor. Belirlediğimiz nokta var ve her yıl aynı noktadan gözlem yaparak alandaki su kuşu nüfusunu tespit ediyoruz. Bu yıl en fazla tespit ettiğimiz türler arasında yeşilbaş ördek, sakar meke ve çamurcun var. Kızılırmak Deltası'nda kışlayan 57 tür su kuşu tespit ettik." diye konuştu.

Yavuz, Türkiye genelinde ise yaklaşık 160 sulak alanda her yıl 2 milyona yakın su kuşu tespit edildiğini söyledi.

Su kuşlarının hareketliliği, kuzeyde havanın nasıl seyrettiğine bağlı

Kızılırmak Deltası'nda kışlayan kuş sayısının yıldan yıla 70-200 bin arasında değiştiğini belirten Yavuz, "Türkiye'de kışlayan su kuşunun hareketliliği, kuzeyde havanın nasıl seyrettiğine bağlıdır. Havalar kuzeyde daha sert geçerse kuşlar güneye inme ihtiyacı duyuyor. O zaman daha fazla sayıda kuş ve tür görüyoruz ama daha ılıman geçen yıllarda kuşlar uzun göçü tercih etmiyor. Onun için bazı yıllarda daha az kuş gözlemi yaptığımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'de kış ortası su sayımlarında en fazla türün görüldüğü sulak alanlar arasında yer aldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de görülen türlerin ve popülasyonun yüzde 7'si Kızılırmak Deltası'nda görülüyor. Eğirdir, Beyşehir gölleri çok daha büyük oldukları için su kuşları daha çok o bölgelerde gözükse de Kızılırmak Deltası ile bu gölleri boyut olarak oranladığımızda deltanın önemli oranda su kuşu barındırdığını görmekteyiz."

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda 160 Bin Su Kuşu Tespit Edildi - Son Dakika

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