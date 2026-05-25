Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin rengi kahverengiye döndü.
İlçede son günlerde etkili olan aşırı yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin debisi arttı.
Su seviyesinin yükseldiği ırmağın rengi ise kahverengiye döndü.
Osmancık'taki tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile birlikte görüntülenen nehir, dronla havadan kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kızılırmak Nehri Kahverengiye Dönüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?