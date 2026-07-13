Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi boğuldu.
Merkeze bağlı Akkuzu köyünde serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren Tarık Yıldız (23) akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızılırmak'ta Boğulma Trajedisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?