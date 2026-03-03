Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi

03.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak'ın debisi artınca Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu; tarih canlandı.

Kızılırmak'ın debisi yağışlar ve kar sularının etkisiyle yükselince Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu.

İlçeye bağlı Karaözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen 8 kemerli köprü, Kızılırmak'ın debisinin artmasıyla eski yıllardaki görünümüne kavuştu.

Özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan köprünün 8 gözü, Kızılırmak'ın debisinin yağışlar ve kar sularının etkisiyle artmasıyla suyla doldu.

144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün ilkbahardaki manzarası, dronla görüntülendi.

"Daha da yükseleceğini düşünüyorum"

Karaözü Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki Yasin Kaya, AA muhabirine, Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini söyledi.

Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha yükselteceğini belirten Kaya, "Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak." dedi.

Kaya, "2000'li yılların başında su seviyesi yine bu kadar yükselmişti. Köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü o yıllardan sonra hiç görmemiştik." diye konuştu.

Kızılırmak'ın tarıma can suyu olduğuna dikkati çeken Kaya, bu yıl çiftçilerin yüzünün güleceğini ve bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılırmak, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:23:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.