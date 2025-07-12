Kızıltepe\'de 15 Temmuz İçin Mevlit ve Aşure İkramı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehitler için mevlit okundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kenan Kösen Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kaymakam Abdullah Şahin de programa katılanlara aşure ikram etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Barış Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.