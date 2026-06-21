Kızıltepe\'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen Muhammed B. (2), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı'ndaki bir binada meydana geldi. Muhammed B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed B., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.