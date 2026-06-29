Kızıltepe'de Aile Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Aile Cinayeti Davası Başladı

Kızıltepe\'de Aile Cinayeti Davası Başladı
29.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de 3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili sanık Mirhan C. ağırlaştırılmış müebbet ceza istemiyle yargılanıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mirhan C'nin 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar, diğer sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mirhan C. ve Bünyamin K, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Vedat E, maktul çiftin anne ve babaları ile yakınları, taraf avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından sanıklardan Mirhan C, savunmasında 3 kişinin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Mirhan C, şunları kaydetti:

"Mehmet Kaya ile 10 yıldır dostluğumuz vardı. Mehmet benden silah temin etmemi istedi. Ben de bir arkadaşıma söyledim. Olaydan 2-3 gün önce Mehmet'e silahı verdim. Benden anten tamirini yapmamı istedi ve çay içmeye davet etti. Anteni tamir ettim ve çay içmeye gittim. Bana içinde bir miktar altın ve para olan çanta verdi, 'Benden sana hediye.' dedi. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir kadının geleceğini, kadını Şanlıurfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Birkaç defa elini yüzünü yıkamaya gitti. Sonra eşine ve çocuğuna ateş etti, ardından da intihar etti. İlk kez öyle bir olay başıma geldiği için ne yapacağımı bilemedim. Silahın yere düştüğünü gördüm. Temin ettiğim silah olduğu için silahı belime, mermiyi cebime koydum. Baktım, nabızları yoktu. Olaydan sonra yaklaşık iki dakika içinde evden çıktım. Evimden takım elbisemi aldım, sonra araç kiraladım. Amcamın evinde üzerimi değiştirdim. Bir yakınımın nişanı vardı, oraya geçtim. Sonra Bünyamin K'yi aldım, yemek yemeye gittik. Silahı bizzat temin ettiğim için şüpheli duruma düşmemek için korkup, kimseye bir şey söylemedim. Silahı rögara attım. Olayda bir dahilim yok, cinayet işlemedim, tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E. de olayla bir ilgilerinin bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kaya ailesinin yakınları ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Maktul çiftin yakınları ve avukatlarından açıklama

Duruşmanın ardından maktul çiftin yakınları, avukatları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Başak Ayyıldız tarafından adliye binası önünde açıklama yapıldı.

Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

Kaya, "Tahliye kararı beklemiyorduk. Devletimize, hukuka, mahkemeye güveniyoruz ama bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Berna Kaya'nın annesi Hatice Öney de olayın fail ya da faillerinin gerekli cezayı almasını istediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ailenin avukatlarından Nurullah Öner ise tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Sonuna kadar takipçisi olacağız, bu olayda sorumluluğu olan, payı bulunan her kim varsa adalet önünde ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Ayyıldız da davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir kadının, bir erkeğin ve henüz 5 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması yalnızca taraflar açısından değil, toplumun adalet duygusu açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mirhan C, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mirhan C, Bünyamin K. ile Vedat E, tutuklanmıştı.

Sanıklar Mirhan C. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma", Bünyamin K. ile Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Aile Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid’in bir numaralı hedefi Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da 150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:22:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Aile Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.