Kızıltepe'de Akraba Aileler Arasındaki Husumet Sona Erdi - Son Dakika
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Kızıltepe'de Akraba Aileler Arasındaki Husumet Sona Erdi

Kızıltepe\'de Akraba Aileler Arasındaki Husumet Sona Erdi
10.07.2025 17:41
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Mardin Kızıltepe'de 2017'deki silahlı kavganın ardından başlayan husumet törenle sona erdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2017'de akraba iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası başlayan husumet, Vali Tuncay Akkoyun'un da katıldığı törenle sonlandırıldı. Törene yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kızıltepe ilçesi kırsal Elbeyli Mahallesi yakınlarında 2017'de akraba iki aile arasında çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı. Ailenin ileri gelen isimlerinden Mehmet Salih Kılıç ile birlikte Sincar Aşireti lideri ve Kanaat Önderi Abdülkadir Sincar, husumeti barışla sonuçlandırdı. Ceylanpınar yolunda bulunan bir düğün salonunda barış için tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Müftüsü Enver Türkmen, iki ailenin bireyleri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende aileler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

'MARDİN; KARDEŞLİĞİN, BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN VE DOSTLUĞUN ŞEHRİDİR'

Burada bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Mardin kardeşliğin şehridir, birlik beraberliğin, dostluğun şehridir. Biz atalarımızdan sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, hoşgörüyü miras aldık. Atalarımız sevgiyle, saygıyla, merhametle bu barış ve hoşgörüyü inşa ettiler. Dolayısıyla Mardin'de hemşehrilerimiz bu sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının devam etmesi noktasında çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bu barış ve hoşgörü iklimini en güzel şekilde yaşayacağız, yaşatacağız ve inşallah gelecek nesillere layıkıyla bırakacağız. Bugün de bu güzel ortamlardan birine şahitlik ediyoruz. İnşallah bugün sağlanan barış ortamı devam edecek" dedi.

'BU KARDEŞLİK DEVAM ETSİN İSTİYORUZ'

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise, "Elhamdülillah bugün o olay geçti. Barış sağlandı, sıkıntılar son buldu. Kanaat önderlerimizin, dostlarımızın araya girmesiyle bütün akraba ve hemşehrilerimizin katılımıyla güzel bir gün oldu. Bugün ailemiz için önemli bir gün. Bir kızgınlık ve anlık öfke üzerine yaşanan olayın tekrar yaşanmaması, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'HER ZAMAN BARIŞTAN YANAYIZ'

Husumetin sonlanmasında büyük çaba sarf edenlerden Mehmet Salih Kılıç da, "8 yıllık bir husumetin barışa evirilmesi için çok çaba harcadık ve başardık. Çok güzel bir sulh oldu. Akrabalarımız, dostlarımız hepsi toplandı. Bunun için çok mutluyuz. Umuyoruz ki, bir daha böyle bir olay olmasın. Her zaman barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Akraba Aileler Arasındaki Husumet Sona Erdi - Son Dakika

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