Kızıltepe'de Anız Yangını: TIR Alevlere Yenik Düştü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınında alevler, buğday yüklemek için gelen TIR'a sıçradı. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Akyüz Mahallesi'ndeki bir tarlada, öğleden sonra buğday hasadının ardından anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday yüklemeye gelen TIR'a sıçradı. Alevleri fark eden TIR şoförü, kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.