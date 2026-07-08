Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Düğürk Mahallesi'nde dün Efe S'nin (2), evde yemeye çalıştığı şeker boğazına kaçtı.
Durumu fark eden ailesinin Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdüğü bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Efe S. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Bebek Şekerle Boğuldu - Son Dakika
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