Kızıltepe'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan kavgada D.Ç. bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç. (27) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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