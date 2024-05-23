Kızıltepe\'de Bilim Şenliği Düzenlendi

Kızıltepe ilçesinde Bilim Şenliği düzenlendi.
Kızıltepe Kaymakamlığı'nın desteği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, 60 proje sergilendi.
İlçede farklı okulların katıldığı ve projelerini sergiledikleri şenlikte kurulan atölyeler sayesinde öğrenciler teknolojiye olan ilgilerini pekiştirdi.
Programa katılan Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
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