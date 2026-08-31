Kızıltepe'de Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı

Kızıltepe\'de Gruplar Arasında Kavga: 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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