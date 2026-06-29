Kızıltepe'de Kaybolan Çanta Sahibine Teslim Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaybolan bir çanta zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde kimlik, para ve çeşitli değerli eşyaların olduğu çanta vatandaşlar tarafından bulunarak dün Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zabıta ekipleri, çanta içerisindeki kimlik ve diğer bilgilerden yola çıkarak yürüttükleri araştırma sonucu kısa sürede çantanın sahibine ulaştı.

Çantanın sahibi Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Amirliği'ne davet edildi.

Burada yapılan kontrolde içerisindeki para ve diğer tüm değerli eşyaların eksiksiz olduğu tespit edilen çanta sahibine teslim edildi.

Çantasını teslim alan kişi, Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri duyarlılık ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.