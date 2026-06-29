Kızıltepe'de Kaybolan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Kaybolan Çanta Sahibine Teslim Edildi

29.06.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de kaybolan çanta, zabıta ekipleri tarafından sahibine güvenle ulaştırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaybolan bir çanta zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde kimlik, para ve çeşitli değerli eşyaların olduğu çanta vatandaşlar tarafından bulunarak dün Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zabıta ekipleri, çanta içerisindeki kimlik ve diğer bilgilerden yola çıkarak yürüttükleri araştırma sonucu kısa sürede çantanın sahibine ulaştı.

Çantanın sahibi Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Amirliği'ne davet edildi.

Burada yapılan kontrolde içerisindeki para ve diğer tüm değerli eşyaların eksiksiz olduğu tespit edilen çanta sahibine teslim edildi.

Çantasını teslim alan kişi, Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri duyarlılık ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Zabıta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kaybolan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Kaybolan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.